МИД об аресте Джелялова: у России появился еще один повод для преследований в Крыму

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джепарова отреагировала на незаконный арест заместителя главы Меджлиса Наримана Джелялова в Крыму. Она заявила, что у России появился новый повод для преследования крымских татар и украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-страницу представительницы МИДа.

"Преследование граждан Украины за их поддержку деятельности Крымской платформы стало еще одним поводом для фальсификации уголовных дел ", - заявила заместитель главы МИД.

Как отметила Джепарова, российские оккупанты в Крыму построили "целую систему политически мотивированных преследований" всех, кто проявляет несогласие с оккупацией Крыма.

Напомним, сегодня оккупационный "суд" в Крыму арестовал на два месяца Джелялова, который в августе участвовал в саммите Крымской платформы.

Как писало РБК-Украина, оккупанты говорят, что Джелялов и еще ряд крымских татар подозреваются в "диверсии". Им грозит до 15 лет лишения свободы.