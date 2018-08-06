МИД: с 2015 года из РФ были освобождены 9 украинских политзаключенных

Для освобождения украинских политзаключенных МИД направило в МИД РФ более 300 дипломатических нот

С 2015 года были освобождены 9 украинских политзаключенных. Об этом в ходе брифинга сообщил государственный секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Украины Андрей Заяц.

Так, Заяц сообщил, что для освобождения украинских политзаключенных МИД направило внешнеполитическому ведомству Российской Федерации более 300 дипломатических нот с требованием об освобождении и обеспечении прав осужденных или тех украинцев, которые находятся под следствием.

"Благодаря усилиям наших консулов были освобождены 9 политзаключенных. Это в 2015 году Юрий Яценко, в 2016 году - Надежда Савченко, Юрий Солошенко, Геннадий Афанасьев, Хайсер Джемилев, Юрий Ильченко, в 2017 году - Ильми Умером и Ахтем Чийгоз и только что Александр Костенко, который несколько часов назад успешно пересек границу. Надеемся, что вечером он сможет увидеть родных", - сообщил он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что дела украинских политических заключенных Олега Сенцова и Александра Кольченка находятся на особом контроле МИД.

Кроме того, Заяц сообщал, что в разных странах мира задержаны более 10 тыс. украинцев.