МЗС: з 2015 року з РФ було звільнено 9 українських політв'язнів

Для звільнення українських політв'язнів МЗС надіслало до МЗС РФ більше 300 дипломатичних нот

З 2015 року було звільнено 9 українських політв'язнів. Про це у ході брифінгу повідомив державний секретар Міністерства закордонних справ (МЗС) України Андрій Заяць.

Так, Заяць повідомив, що для звільнення українських політв'язнів МЗС надіслало до зовнішньополітичного відомства Російської Федерації більше 300 дипломатичних нот з вимогою про звільнення та забезпечення прав засуджених або тих українців, які перебувають під слідством.

"Завдяки зусиллям наших консулів було звільнено 9 політв'язнів. Це у 2015 році Юрій Яценко, у 2016 році - Надія Савченко, Юрій Солошенко, Геннадій Афанасьєв, Хайсер Джемільов, Юрій Ільченко, в 2017 році - Ільмі Умером і Ахтем Чийгоз і щойно Олександр Костенко, який кілька годин тому успішно перетнув кордон. Сподіваємося, що ввечорі він зможе побачити рідних", - повідомив він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що справи українських політичних в'язнів Олега Сенцова та Олександра Кольченка перебувать на особливому контролі МЗС.

Крім того, Заяць повідомляв, що у різних країнах світу затримано понад 10 тис. українців.