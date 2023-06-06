Microsoft заплатит 20 млн долларов из-за незаконного сбора информации о детях
Корпорация Microsoft заплатит 20 млн долларов для урегулирования обвинений Федеральной торговой комиссии (FTC) США из-за незаконного сбора личной информации о детях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Компанию обвинили в нарушении закона о защите конфиденциальности детей в Интернете из-за сбора личной информации от детей, зарегистрировавшихся в игровой системе Xbox, не сообщив и не получив согласия их родителей.
Приказ Федеральной торговой комиссии требует от Microsoft принять меры по улучшению защиты конфиденциальности детей-пользователей Xbox.
"Предлагаемый нами приказ облегчает родителям защиту конфиденциальности своих детей в Xbox и ограничивает информацию, которую Microsoft может собирать и хранить о детях", - сказал представитель FTC Сэмюэл Левин.
Отмечается, что Microsoft хранила данные, которые она собирала от детей во время процесса создания учетной записи в игровой системе с 2015 по 2020 год.
Штрафы Microsoft
Соединенные Штаты Америки из - за несоблюдения санкций наложили в общей сложности 3,3 млн долларов штрафа против Microsoft. Корпорация допустила использование продукции в оккупированном Крыму.
Microsoft могли оштрафовать из - за покупки за 69 млрд долларов. В связи с приобретением Activision Blizzard компания могла заплатить штраф в размере десятка миллионов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.