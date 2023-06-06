ua ru
Вт, 06 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Microsoft заплатит 20 млн долларов из-за незаконного сбора информации о детях

Новина українською →
США, Вторник 06 июня 2023 07:29
Microsoft заплатит 20 млн долларов из-за незаконного сбора информации о детях Фото: Microsoft незаконно собирал информацию о детях (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Корпорация Microsoft заплатит 20 млн долларов для урегулирования обвинений Федеральной торговой комиссии (FTC) США из-за незаконного сбора личной информации о детях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Компанию обвинили в нарушении закона о защите конфиденциальности детей в Интернете из-за сбора личной информации от детей, зарегистрировавшихся в игровой системе Xbox, не сообщив и не получив согласия их родителей.

Приказ Федеральной торговой комиссии требует от Microsoft принять меры по улучшению защиты конфиденциальности детей-пользователей Xbox.

"Предлагаемый нами приказ облегчает родителям защиту конфиденциальности своих детей в Xbox и ограничивает информацию, которую Microsoft может собирать и хранить о детях", - сказал представитель FTC Сэмюэл Левин.

Отмечается, что Microsoft хранила данные, которые она собирала от детей во время процесса создания учетной записи в игровой системе с 2015 по 2020 год.

Штрафы Microsoft

Соединенные Штаты Америки из - за несоблюдения санкций наложили в общей сложности 3,3 млн долларов штрафа против Microsoft. Корпорация допустила использование продукции в оккупированном Крыму.

Microsoft могли оштрафовать из - за покупки за 69 млрд долларов. В связи с приобретением Activision Blizzard компания могла заплатить штраф в размере десятка миллионов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Microsoft Соединенные Штаты Америки штрафи
NEWS
Ракетный удар по Киеву: силы ПВО обнаружили и сбили более 20 вражеских целей
Ракетный удар по Киеву: силы ПВО обнаружили и сбили более 20 вражеских целей
DAILY
Арсенал террора. Почему Россия активизировала обстрелы и сколько у нее осталось ракет
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Арсенал террора. Почему Россия активизировала обстрелы и сколько у нее осталось ракет