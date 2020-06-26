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Microsoft навсегда закроет все розничные магазины

Новости » Телеком & IT     26.06.2020 - 19:15
Microsoft навсегда закроет все розничные магазины
Фото: магазин Microsoft (flickr)

Закроются почти 100 магазинов

Microsoft объявила, что навсегда закроет свои 83 магазина Microsoft Store. В компании решили сосредоточиться на онлайн-продажах.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Около десяти лет Microsoft расширяла свое присутствие в розничной торговле, пытаясь конкурировать с Apple: в компании хотели, чтобы люди могли испробовать и протестировать новое программное и аппаратное обеспечение Microsoft. Компания даже построила магазин на 5-й авеню в Нью-Йорке, в нескольких кварталах от знаменитого стеклянного куба Apple.

Microsoft Store были закрыты в конце марта из-за пандемии коронавируса. Спустя три месяца в компании решили не открывать их вовсе.

"Наши продажи выросли в Интернете, поскольку наш портфель продуктов превратился в основном в цифровые предложения, и наша талантливая команда доказала свой успех, обслуживая клиентов за пределами любого физического местоположения", - отметил корпоративный вице-президент Microsoft Дэвид Портер.

Четыре операционных центра в Лондоне, Нью-Йорке, Сиднее и Рэдмонде останутся открытыми, их превратят в центры Microsoft Experience.

Напомним, в марте соучредитель Microsoft Билл Гейтс заявил о решении покинуть правление компании.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины AppleMicrosoft
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