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Microsoft назавжди закриє всі роздрібні магазини

Новини » Телеком & IT     26.06.2020 - 19:15
Microsoft назавжди закриє всі роздрібні магазини
Фото: магазин Microsoft (flickr)

Закриються майже 100 магазинів

Microsoft оголосила, що назавжди закриє свої 83 магазини Microsoft Store. У компанії вирішили зосередитися на онлайн-продажу.

Про це повідомили у прес-службі компанії.

Близько десяти років Microsoft розширювала свою присутність в роздрібній торгівлі, намагаючись конкурувати з Apple: у компанії хотіли, щоб люди могли випробувати і протестувати нове програмне та апаратне забезпечення Microsoft. Компанія навіть побудувала магазин на 5-й авеню в Нью-Йорку, в декількох кварталах від знаменитого скляного куба Apple.

Microsoft Store були закриті наприкінці березня через пандемію коронавірусу. Через три місяці в компанії вирішили не відкривати їх зовсім.

"Наші продажі виросли в Інтернеті, оскільки наш портфель продуктів перетворився в основному в цифрові пропозиції, і наша талановита команда довела свій успіх, обслуговуючи клієнтів за межами будь-якого фізичного місця розташування", - зазначив корпоративний віце-президент Microsoft Девід Портер.

Чотири операційних центри в Лондоні, Нью-Йорку, Сіднеї і Редмонді залишаться відкритими, їх перетворять у центри Microsoft Experience.

Нагадаємо, у березні співзасновник Microsoft Білл Гейтс заявив про рішення залишити правління компанії.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України AppleMicrosoft
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