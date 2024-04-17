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Microsoft зафіксувала активізацію російської кампанії по втручанню у вибори в США

Архівне фото: Microsoft зафіксувала активізацію російської кампанії по втручанню у вибори в США (flickr com jeepersmedia)
Автор: Дмитро Браславський

Російські онлайн-кампанії з впливу на майбутні президентські вибори в США активізувалися за останні 45 днів. Однак це відбувається повільнішими темпами.

Про це заявила компанія Microsoft, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що пов'язані з Росією акаунти поширюють суперечливий контент, націлений на американську аудиторію, зокрема критикують підтримку України з боку США.

У Microsoft уточнили, що російська активність не така інтенсивна, як під час попередніх виборів, однак вона може посилитися найближчими місяцями.

"Повідомлення про Україну - через традиційні засоби масової інформації та соціальні мережі - набрали обертів за останні два місяці завдяки поєднанню прихованих і явних кампаній, що охоплюють щонайменше 70 груп діяльності, пов'язаних із Росією, які ми відстежуємо", - заявили в Microsoft. 

Компанія уточнила, що найбільш плідна з таких російських кампаній пов'язана з адміністрацією диктатора Володимира Путіна. Американські політичні оглядачі вважають, що зловмисне використання штучного інтелекту під час виборів у США стане ключовою проблемою, але в Microsoft запевняють, що простіші цифрові підробки зустрічаються частіше, ніж діпфейки.

Країни Заходу побоюються російського втручання в процес виборів

Росія намагається втрутитися у виборчий процес країн Заходу вже не вперше. Цього року в США відбуватимуться президентські вибори, тому у Вашингтоні стурбовані можливим втручанням з боку Москви. Про це говорив ще в лютому радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван.

Пізніше Bloomberg писало, що США і Велика Британія провели переговори на високому рівні щодо ризиків безпеки, які можуть виникнути під час проведення виборів. Йшлося про втручання в цей процес Росії.

А в березні голова Головної виборчої комісії Ліна Петронене говорила, що РФ і Китай цього року готуються вплинути на результат виборів у Литві.

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