Microsoft зафиксировала активизацию российской кампании по вмешательству в выборы в США

Отмечается, что связанные с Россией аккаунты распространяют противоречивый контент, нацеленный на американскую аудиторию, в частности критикуют поддержку Украины со стороны США.

В Microsoft уточнили, что российская активность не такая интенсивная, как во время предыдущих выборов, однако она может усилиться в ближайшие месяцы.

"Сообщения об Украине - через традиционные средства массовой информации и социальные сети - набрали обороты за последние два месяца благодаря сочетанию скрытых и явных кампаний, охватывающих не менее 70 групп деятельности, связанных с Россией, которые мы отслеживаем", - заявили в Microsoft.

Компания уточнила, что наиболее плодотворная из таких российских кампаний связана с администрацией диктатора Владимира Путина. Американские политические обозреватели считают, что злонамеренное использование искусственного интеллекта во время выборов в США станет ключевой проблемой, но в Microsoft уверяют, что более простые цифровые подделки встречаются чаще, чем дипфейки.