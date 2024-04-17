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Microsoft зафиксировала активизацию российской кампании по вмешательству в выборы в США

Архивное фото: Microsoft зафиксировала активизацию российской кампании по вмешательству в выборы в США (flickr com jeepersmedia)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские онлайн-кампании по влиянию на предстоящие президентские выборы в США активизировались за последние 45 дней. Однако это происходит более медленными темпами.

Об этом заявила компания Microsoft, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что связанные с Россией аккаунты распространяют противоречивый контент, нацеленный на американскую аудиторию, в частности критикуют поддержку Украины со стороны США.

В Microsoft уточнили, что российская активность не такая интенсивная, как во время предыдущих выборов, однако она может усилиться в ближайшие месяцы.

"Сообщения об Украине - через традиционные средства массовой информации и социальные сети - набрали обороты за последние два месяца благодаря сочетанию скрытых и явных кампаний, охватывающих не менее 70 групп деятельности, связанных с Россией, которые мы отслеживаем", - заявили в Microsoft. 

Компания уточнила, что наиболее плодотворная из таких российских кампаний связана с администрацией диктатора Владимира Путина. Американские политические обозреватели считают, что злонамеренное использование искусственного интеллекта во время выборов в США станет ключевой проблемой, но в Microsoft уверяют, что более простые цифровые подделки встречаются чаще, чем дипфейки.

Страны Запада опасаются российского вмешательства в процесс выборов

Россия пытается вмешаться в избирательный процесс стран Запада уже не впервые. В этом году в США будут проходить президентские выборы, поэтому в Вашингтоне обеспокоены возможным вмешательством со стороны Москвы. Об этом говорил еще в феврале советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

Позднее Bloomberg писало, что США и Великобритания провели переговоры на высоком уровне по рискам безопасности, которые могут возникнуть во время проведения выборов. Речь шла о вмешательстве в этот процесс России.

А в марте глава Главной избирательной комиссии Лина Петронене говорила, что РФ и Китай в этом году готовятся повлиять на результат выборов в Литве.

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