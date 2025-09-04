UA

Курс долара Економіка Авто Tech

Microsoft Word отримав функцію, яку в Google Docs використовували роками: подробиці

Нові файли тепер автоматично зберігаються в хмарі (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Microsoft тихо впровадила нову функцію за замовчуванням у Word для Windows - тепер усі нові документи автоматично зберігаються в хмарі. Раніше аналогічною можливістю користувалися тільки користувачі Google Docs і хмарної версії Word Online.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на онлайн-видання TechRadar, що спеціалізується на технологіях.

Як це працює

Раніше Word вимагав спочатку вручну зберегти документ, перш ніж вмикався AutoSave. Тепер опція "Автоматично створювати нові файли в хмарі" активована за замовчуванням у налаштуваннях збереження.

Це означає, що документ одразу з'являється в обраній папці OneDrive або SharePoint, а власники ліцензії зможуть використовувати його разом зі штучним інтелектом Microsoft Copilot.

Однак нововведення працює не ідеально. Якщо відкрити нову сесію Word при вже активній, файл може не зберегтися автоматично. Також при відключенні опції "Показувати стартовий екран" перший документ не йде в хмару. Частина учасників програми Microsoft 365 Insider Beta і зовсім повідомляють, що нова функція у них не з'явилася.

Автоматичне збереження документів у Microsoft Word (фото: Microsoft)

Питання і критика

Microsoft стверджує, що нові документи будуть зберігатися в OneDrive, SharePoint або "будь-яке інше хмарне сховище за вибором". Однак компанія не уточнює, що саме мається на увазі під "бажаною хмарою".

Уже прозвучала критика від конкурентів: засновник Nextcloud Франк Карлічек звинуватив Microsoft у нав'язуванні власних сервісів і виключенні децентралізованих рішень.

На думку експертів, автоматичне збереження в хмарі виглядає зручним і може захистити користувачів від втрати даних. Але водночас нововведення викликає питання про приватність, сумісність і можливе посилення монополії Microsoft.

