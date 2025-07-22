Microsoft вирішить одну з найбільш дратівливих проблем Windows 11: що відомо

Microsoft впровадила систему автоматичного збору логів

З моменту виходу Windows 11 у жовтні 2021 року користувачі неодноразово скаржилися на зниження продуктивності порівняно з Windows 10.

Особливо це стосувалося ігор і роботи на процесорах із гібридною архітектурою, де Windows 11 показувала себе гірше за очікування. Незважаючи на численні оновлення, проблеми повністю усунути не вдалося.

Тепер Microsoft вирішила діяти більш системно: в останній тестовій збірці Windows 11 з'явилася функція автоматичного збору логів у разі, якщо користувач зіткнувся з "повільною або млявою" роботою комп'ютера.

"Ми заохочуємо учасників програми Windows Insider залишати зворотний зв'язок у разі виникнення проблем із продуктивністю - тоді "Центр відгуків" автоматично збере необхідні логи. Це допоможе нам швидше знайти й усунути причини", - повідомили в компанії.

Функція стане частиною підготовки до масштабного оновлення Windows 11 25H2, яке очікується пізніше у 2025 році. Microsoft підкреслює, що це відображає її прагнення "постійно покращувати продуктивність Windows".

Раніше, у 2023 році, Microsoft вже впровадила оптимізації, прискоривши роботу панелі завдань, області повідомлень і панелі швидких налаштувань. Оновлення 24H2, випущене у 2024 році, також помітно поліпшило продуктивність на старих пристроях.

Крім того, у 25H2 Microsoft має намір посилити вимоги до драйверів: для сертифікації тепер знадобиться обов'язковий статичний аналіз коду, який має допомогти виявляти потенційні помилки до встановлення драйвера на ПК.