Microsoft відключає підтримку версій Windows і Office: що перестане працювати у 2026 році

У 2026 році Microsoft припиняє підтримку одразу кількох популярних продуктів - від окремих версій Windows 11 до пакета Office 2021. Компанія поетапно згортає оновлення та технічну підтримку, що може зачепити мільйони користувачів по всьому світу.

Про те, що саме перестане підтримуватися і в які терміни, розповідає РБК-Україна з посиланням на технологічний портал PCWorld .

Windows 11 версії 24H2

Microsoft припинить підтримку Windows 11 24H2 в редакціях Home і Pro 13 жовтня 2026 року. Цього дня вийде останнє оновлення безпеки, після чого система більше не отримуватиме патчі та виправлення. Користувачам рекомендується перейти на новішу версію ОС - найімовірніше, Windows 11 25H2, підтримка якої триватиме до 12 жовтня 2027 року.

Версія 24H2 принесла низку нових функцій, однак у багатьох користувачів вона викликала серйозні проблеми. Повідомлялося про збої під час встановлення, помилки системи, зависання панелі завдань, різке падіння продуктивності в іграх, а також некоректну роботу деяких додатків Office.

Windows 11 SE

На тлі припинення підтримки Windows 11 24H2 до кінця добігає і життєвий цикл Windows 11 SE. Цю версію було презентовано 2021 року як альтернативу Chrome OS, вона орієнтувалася насамперед на недорогі навчальні ноутбуки.

Windows 11 SE вирізнялася жорсткими обмеженнями: користувачі не могли самостійно встановлювати сторонні 32-бітні додатки або програми з Microsoft Store без участі адміністратора. У системі були відсутні віджети і частина функцій Snap Layout, а управління пристроями здійснювалося через платформу Intune. Незважаючи на задум, версія так і не змогла закріпитися на ринку.

Останні оновлення для Windows 11 SE будуть випущені в жовтні 2026 року. Після цього підтримку системи буде повністю припинено.

Windows 11 версії 23H2

10 листопада 2026 року Microsoft завершить підтримку Windows 11 23H2 в редакціях Enterprise, Education і IoT Enterprise. Версії Home і Pro для цієї збірки були зняті з підтримки ще в листопаді 2025 року.

Microsoft Office 2021

Одночасно з Windows 11 24H2, 13 жовтня 2026 року, Microsoft припинить підтримку пакета Office 2021, включно з версіями Office LTSC 2021 і Office LTSC 2021 for Mac. Пакет був випущений у жовтні 2021 року і став попередником актуального Office 2024.

Хоча Office 2021 продовжить працювати і після закінчення підтримки, нові оновлення та виправлення вразливостей виходити не будуть. Це означає, що використання пакета після 2026 року може нести ризики для безпеки даних.

Microsoft рекомендує користувачам заздалегідь перейти на новіші версії операційних систем і офісних додатків, щоб зберегти захист і стабільну роботу програмного забезпечення.