Microsoft вдалося уникнути великого штрафу через покупку за 69 млрд доларів

Федеральний суддя в Сан-Франциско ухвалив, що в позові групи позивачів, які займаються відеоіграми, відсутні твердження, що підтверджують їхню думку про те, що пропоноване придбання завдасть шкоди ринковій конкуренції.

"Загальне твердження позивачів про те, що злиття може призвести до вищих цін, меншої кількості інновацій, меншого споживчого вибору, зниження виробництва та інших потенційних антиконкурентних наслідків, недостатньо", - заявила окружний суддя США Жаклін Корлі.

Антимонопольне законодавство США дозволяє приватним споживачам заперечувати злиття та поглинання крім дій уряду.

Експерти припускають, що у разі поразки Microsoft могли зобов'язати виплатити штраф у розмірі декількох десятків мільйонів доларів.