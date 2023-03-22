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Microsoft удалось избежать крупного штрафа из-за покупки за 69 млрд долларов

Фото: Microsoft удалось избежать крупного штрафа (flickr.com/jeepersmedia)
Автор: Константин Широкун

Корпорация Microsoft добилась отклонения антимонопольного иска против частных потребителей в связи с предполагаемой покупкой производителя Call of Duty компании Activision Blizzard за 69 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Федеральный судья в Сан-Франциско постановил, что в иске группы истцов, занимающихся видеоиграми, отсутствуют утверждения, подтверждающие их мнение о том, что предлагаемое приобретение нанесет ущерб рыночной конкуренции.

"Общее утверждение истцов о том, что слияние может привести к более высоким ценам, меньшему количеству инноваций, меньшему потребительскому выбору, снижению производства и другим потенциальным антиконкурентным последствиям, недостаточно", - заявила окружной судья США Жаклин Корли.

Антимонопольное законодательство США позволяет частным потребителям оспаривать слияния и поглощения помимо действий правительства.

Эксперты предполагают, что в случае поражения, Microsoft могли обязать выплатить штраф в размере нескольких десятков миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что в работе сервисов Microsoft произошел масштабный сбой. Тысячи жалоб поступило на работу Teams и Outlook.

Недавно РБК-Украина сообщало, что гендиректор Microsoft Сатья Наделла заявил на форуме в Давосе, что кибербезопасность можно построить только по принципу "нулевого доверия".

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