Microsoft удалось избежать крупного штрафа из-за покупки за 69 млрд долларов

Федеральный судья в Сан-Франциско постановил, что в иске группы истцов, занимающихся видеоиграми, отсутствуют утверждения, подтверждающие их мнение о том, что предлагаемое приобретение нанесет ущерб рыночной конкуренции.

"Общее утверждение истцов о том, что слияние может привести к более высоким ценам, меньшему количеству инноваций, меньшему потребительскому выбору, снижению производства и другим потенциальным антиконкурентным последствиям, недостаточно", - заявила окружной судья США Жаклин Корли.

Антимонопольное законодательство США позволяет частным потребителям оспаривать слияния и поглощения помимо действий правительства.

Эксперты предполагают, что в случае поражения, Microsoft могли обязать выплатить штраф в размере нескольких десятков миллионов долларов.