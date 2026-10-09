Microsoft суттєво змінила Windows 11: які важливі оновлення вже тестують

Нові можливості пошуку та швидке управління системою

Головним нововведенням збірки став новий Пошук Windows на базі WinUI 3. Він отримав прискорену роботу, сучасний дизайн і підтримку вбудованих швидких дій.

Тепер безпосередньо з пошукового рядка можна

вмикати або вимикати Bluetooth та темну тему;

регулювати яскравість екрана;

вимикати звук пристрою;

впорядковувати відкриті вікна.

Також розробники покращили розпізнавання помилок і синонімів під час введення запитів. На першому етапі новий пошук доступний лише англійською мовою.

Контроль за зарядом усіх гаджетів: у Windows 11 з'явився новий корисний віджет (скриншот: Microsoft)

Єдиний віджет заряду та покращення диспетчера завдань

У системі з'явився новий віджет стану батареї. Він відображає рівень заряду ПК та всіх підключених периферійних пристроїв в одному вікні.

Диспетчер завдань розширив можливості групування процесів. Додатки тепер можуть об'єднувати окремі фонові процеси в єдину категорію для простішого аналізу використання ресурсів. Першим цю функцію отримав антивірус Microsoft Defender.

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Встановлення шрифтів за клік та виправлення помилок

У контекстне меню Провідника та робочого столу додали можливість швидкого попереднього перегляду та встановлення нових шрифтів. Також оновлено екран введення PIN-коду для ключів безпеки, з якого прибрали зайві іконки.

Крім того, розробники усунули ряд технічних проблем: