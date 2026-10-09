Microsoft суттєво змінила Windows 11: які важливі оновлення вже тестують

Microsoft випустила експериментальну тестову збірку Windows 11 Insider Preview. Оновлення містить повністю перероблений пошук системи, новий віджет контролю акумулятора та вдосконалення систем безпеки.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Microsoft.
Головним нововведенням збірки став новий Пошук Windows на базі WinUI 3. Він отримав прискорену роботу, сучасний дизайн і підтримку вбудованих швидких дій.
Тепер безпосередньо з пошукового рядка можна
Також розробники покращили розпізнавання помилок і синонімів під час введення запитів. На першому етапі новий пошук доступний лише англійською мовою.
У системі з'явився новий віджет стану батареї. Він відображає рівень заряду ПК та всіх підключених периферійних пристроїв в одному вікні.
Диспетчер завдань розширив можливості групування процесів. Додатки тепер можуть об'єднувати окремі фонові процеси в єдину категорію для простішого аналізу використання ресурсів. Першим цю функцію отримав антивірус Microsoft Defender.
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У контекстне меню Провідника та робочого столу додали можливість швидкого попереднього перегляду та встановлення нових шрифтів. Також оновлено екран введення PIN-коду для ключів безпеки, з якого прибрали зайві іконки.
Крім того, розробники усунули ряд технічних проблем: