Безкоштовний захист Windows 11: як правильні налаштування блокують кіберзагрози

Windows 11 можна надійно захистити від більшості кіберзагроз без платного антивірусу. Для цього достатньо правильно налаштувати вбудовані інструменти безпеки Microsoft - вони вже є в ОС.

РБК-Україна з посиланням на BGR розібралося, як саме це зробити.

Авторизація без паролів та брандмауер

Вхід через Windows Hello

Використання біометрії (сканування обличчя або відбитка пальця) чи PIN-коду є значно безпечнішим за звичайні паролі.

Для активації необхідно перейти у "Налаштування" -> "Облікові записи" -> "Варіанти входу", обрати потрібний спосіб і підтвердити дію.

Активація брандмауера

Вбудований фаєрвол фільтрує шкідливий мережевий трафік.

Перевірити його роботу можна у меню "Налаштування" -> "Конфіденційність і безпека" -> "Безпека Windows" -> "Захист мережі та брандмауер", де слід увімкнути тумблери для всіх трьох типів мереж.

Вбудований антивірус та захист системного ядра

Захист у реальному часі

Вбудований Microsoft Defender моніторить систему на наявність загроз. У розділі "Захист від вірусів та загроз" необхідно переконатися, що увімкнено захист у реальному часі, а також "Контрольований доступ до папок" для блокування здирницьких програм.

Ізоляція ядра

Меню "Безпека пристрою" містить вкладку "Деталі ізоляції ядра". Увімкнення "Цілісності пам'яті" дозволяє запускати підозрілий код у віртуальному середовищі, ізольованому від основної системи.

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Переваги облікового запису Microsoft та шифрування

Прив'язка акаунта Microsoft відкриває доступ до двофакторної автентифікації, а також дає змогу увімкнути шифрування дисків BitLocker.

У разі викрадення ноутбука зловмисники не зможуть прочитати дані, навіть підключивши накопичувач до іншого ПК.

Крім того, у розділі "Конфіденційність і безпека" варто активувати службу "Пошук мого пристрою".

Це дозволить визначити геопозицію втраченого комп'ютера через веб-кабінет Microsoft та дистанційно заблокувати доступ до нього.