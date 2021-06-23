Microsoft стал вторым IT-гигантом с капитализацией 2 трлн долларов

Американская компания Microsoft впервые за 35 лет вышла на капитализацию в 2 трлн долларов. На сегодня это второй IT-гигант с такой капитализацией.

Сообщается, что накануне акции Microsoft на торгах в Нью-Йорке подорожали на 1,2%, что позволило ненадолго достигнуть рыночной капитализации в 2 трлн долларов. Таким образом, Microsoft стал третьей компанией, которая вышла на такую отметку.

С начала 2021 года акции Microsoft выросли в цене на 19%, обогнав по этом показателю бумаги Apple и Amazon. Инвесторы вкладывались в компанию в ожидании долгосрочного роста прибыли, а также расширения ее деятельности в таких сферах как машинное обучение и облачные технологии. Отчетность Microsoft за III квартал превзошла ожидания на рынке и продемонстрировала мощный рост компании в разных сегментах бизнеса.