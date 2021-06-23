UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Microsoft стал вторым IT-гигантом с капитализацией 2 трлн долларов

Автор: РБК-Украина

Американская компания Microsoft впервые за 35 лет вышла на капитализацию в 2 трлн долларов. На сегодня это второй IT-гигант с такой капитализацией.

Об этом пишет Bloomberg.

Сообщается, что накануне акции Microsoft на торгах в Нью-Йорке подорожали на 1,2%, что позволило ненадолго достигнуть рыночной капитализации в 2 трлн долларов. Таким образом, Microsoft стал третьей компанией, которая вышла на такую отметку.

С начала 2021 года акции Microsoft выросли в цене на 19%, обогнав по этом показателю бумаги Apple и Amazon. Инвесторы вкладывались в компанию в ожидании долгосрочного роста прибыли, а также расширения ее деятельности в таких сферах как машинное обучение и облачные технологии. Отчетность Microsoft за III квартал превзошла ожидания на рынке и продемонстрировала мощный рост компании в разных сегментах бизнеса.

Отметим, в декабре 2019 года стоимость саудовской нефтяной компании Saudi Aramco превысила 2 млрд долларов, но на сегодня она составляет около 1,9 трлн долларов. А капитализация другого IT-гиганта Apple достигла 2 трлн долларов в августе 2020-го и на сегодня находится на отметке 2,2 трлн.

Читайте РБК-Украина в Google News
Microsoftстоимостькапитализация