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Microsoft стал вторым IT-гигантом с капитализацией 2 трлн долларов

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Среда 23 июня 2021 11:58
Microsoft стал вторым IT-гигантом с капитализацией 2 трлн долларов Фото: капитализация Microsoft достигла 2 трлн долларов (Mattia Ozbot/Soccrates Images/Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Американская компания Microsoft впервые за 35 лет вышла на капитализацию в 2 трлн долларов. На сегодня это второй IT-гигант с такой капитализацией.

Об этом пишет Bloomberg.

Сообщается, что накануне акции Microsoft на торгах в Нью-Йорке подорожали на 1,2%, что позволило ненадолго достигнуть рыночной капитализации в 2 трлн долларов. Таким образом, Microsoft стал третьей компанией, которая вышла на такую отметку.

С начала 2021 года акции Microsoft выросли в цене на 19%, обогнав по этом показателю бумаги Apple и Amazon. Инвесторы вкладывались в компанию в ожидании долгосрочного роста прибыли, а также расширения ее деятельности в таких сферах как машинное обучение и облачные технологии. Отчетность Microsoft за III квартал превзошла ожидания на рынке и продемонстрировала мощный рост компании в разных сегментах бизнеса.

Отметим, в декабре 2019 года стоимость саудовской нефтяной компании Saudi Aramco превысила 2 млрд долларов, но на сегодня она составляет около 1,9 трлн долларов. А капитализация другого IT-гиганта Apple достигла 2 трлн долларов в августе 2020-го и на сегодня находится на отметке 2,2 трлн.

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