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Microsoft сохранит музыкальные произведения на кварцевые пластины: для чего это компании

Фото: Microsoft планирует сохранить музыкальные произведения на кварцевые пластины (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Компания Microsoft планирует оборудовать хранилище музыки Global Music Vault на случай "Судного дня". Запишет коллекцию музыкальных произведений на кварцевые носители.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Extremetech.

Чтобы записать музыку Microsoft использует технологию записи на кварцевых пластинах. Несмотря на то, что магнитная пленка считается лучше для сохранения данных, однако она не столь надежна, как носители из кварца. Например, пластины можно кипятить, царапать, загрязнять или же даже запекать.

Global Music Vault оборудуют в Норвегии, где уже расположен Global Seed Vault, который содержит "резервные копии" семян со всех уголков мира. В то же время страна считается наиболее безопасной на планету, из-за своих геологических особенностей.

Размер кварцевой пластины составляет 75х75 мм, а ее толщина лишь 2 мм. Каждая пластина может вместить до 100 Гб данных.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что компания Elire Management Group уже заявляла о намерении построить хранилище для лучших песен мира.

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