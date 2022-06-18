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Microsoft збереже музичні твори на кварцові пластини: для чого це компанії

Фото: Microsoft планує зберегти музичні твори на кварцові пластини (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія Microsoft планує обладнати сховище музики Global Music Vault на випадок "Судного дня". Запише колекцію музичних творів на кварцові носії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Extremetech.

Щоб записати музику Microsoft використає технологію запису на кварцових пластинах. Попри те, що магнітна плівка вважається ліпшою для збереження даних, однак вона не настільки надійна, як носії з кварцу. Наприклад, пластини можна кип’ятити, дряпати, забруднювати або ж навіть запікати.

Global Music Vault обладнають у Норвегії, де вже розташований Global Seed Vault, який містить "резервні копії" насіння з усіх куточків світу. Водночас країна вважається найбільш безпечною на планету, через свої геологічні особливості.

Розмір кварцової пластини становить 75х75 мм, а її товщина лише 2 мм. Кожна пластина може вмістити до 100 Гб даних.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що компанія Elire Management Group також вже заявляла про намір побудувати сховище для найкращих пісень світу.

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