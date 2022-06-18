Microsoft збереже музичні твори на кварцові пластини: для чого це компанії

Щоб записати музику Microsoft використає технологію запису на кварцових пластинах. Попри те, що магнітна плівка вважається ліпшою для збереження даних, однак вона не настільки надійна, як носії з кварцу. Наприклад, пластини можна кип’ятити, дряпати, забруднювати або ж навіть запікати.

Global Music Vault обладнають у Норвегії, де вже розташований Global Seed Vault, який містить "резервні копії" насіння з усіх куточків світу. Водночас країна вважається найбільш безпечною на планету, через свої геологічні особливості.

Розмір кварцової пластини становить 75х75 мм, а її товщина лише 2 мм. Кожна пластина може вмістити до 100 Гб даних.