В Microsoft решили заморозить финансирование политиков

Корпорация Microsoft заявила, что замораживает пожертвования всем законодателям США, которые после окончания выборов, проголосовали против утверждения Джо Байдена на посту президента США. Решение будет действовать до 2022 года.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Microsoft также не будет поддерживать политиков и организации на уровне штатов, которые пытались оспорить результаты выборов.

Брэд Смит, президент корпорации, сообщил сотрудникам, что в последние четыре года 20% пожертвований Microsoft "попадали членам Конгресса, которые проголосовали против решения Коллегии выборщиков".

Корпорация Dow заявила, что до шести лет не будет спонсировать сенаторов, голосовавших против утверждения результатов выборов.

Напомним, недавно на США была совершена серия кибератак. В частности, хакеры взломали Министерство внутренней безопасности и управление по коммуникациям и информации. Хакерам удалось обойти средства защиты и аутентификации от Microsoft.

Позже в Минюсте США заявили, что к кибератакам причастна Россия. Американский генпрокурор также рассказал о похищении данных Министерства финансов США, а также возможном вмешательстве в избирательный процесс.

Кроме того, в команде Байдена заговорили о введении новых санкций против России из-за кибератак на США.