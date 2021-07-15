Microsoft решила "воскресить" помощника в Windows

Накануне Всемирного дня эмодзи, который празднуется каждый год 17 июля, Microsoft заявила о намерении редактировать стандартные эмоджи. Также компания обещает вернуть к жизни и помощника Windows - скрепку Клиппи.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По словам артдиректора Microsoft Клэр Андерсона, возвращение Клипп является возможностью отдать должное началу работы над операционными системами Windows.

Стоит отметить, что Microsoft некоторое время дразнилиа своих сторонников намеками о "воскресении" помощника Windows. В конце концов, компания предложила заменить стандартную скрепку на Клипп в Microsoft 365, если их публикация наберет 20000 лайков.

Заметим, что под редактированием своих емодзи, Microsoft приняла решение отдать предпочтение именно 3D-дизайну, чтобы анимировать большинство из них.

"Мы хотим, чтобы дизайн вдохновлял и радовал людей", - отметил Клэр Андерсон.

Также интересно, что согласно исследованию компании, около 57% людей убеждены в том, что емоджи делают общение во время работы более профессиональным и понятным.