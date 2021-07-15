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Microsoft решила "воскресить" помощника в Windows

Новина українською →
США , Четверг 15 июля 2021 20:38
Microsoft решила "воскресить" помощника в Windows Фото: Microsoft повернути відомого помічника Windows (twitter.com/Microsoft)
Автор: Сергей Пышкин

Накануне Всемирного дня эмодзи, который празднуется каждый год 17 июля, Microsoft заявила о намерении редактировать стандартные эмоджи. Также компания обещает вернуть к жизни и помощника Windows - скрепку Клиппи.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам артдиректора Microsoft Клэр Андерсона, возвращение Клипп является возможностью отдать должное началу работы над операционными системами Windows.

Стоит отметить, что Microsoft некоторое время дразнилиа своих сторонников намеками о "воскресении" помощника Windows. В конце концов, компания предложила заменить стандартную скрепку на Клипп в Microsoft 365, если их публикация наберет 20000 лайков.

Заметим, что под редактированием своих емодзи, Microsoft приняла решение отдать предпочтение именно 3D-дизайну, чтобы анимировать большинство из них.

"Мы хотим, чтобы дизайн вдохновлял и радовал людей", - отметил Клэр Андерсон.

Также интересно, что согласно исследованию компании, около 57% людей убеждены в том, что емоджи делают общение во время работы более профессиональным и понятным.

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