ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Microsoft вирішила "воскресити" помічника у Windows

Новость на русском →
США , Четвер 15 липня 2021 20:38
Microsoft вирішила "воскресити" помічника у Windows Фото: Microsoft повернуть відомого помічника Windows (twitter.com/Microsoft)
Автор: Сергій Пишкін

Напередодні Всесвітнього дня емодзі, яке святкується щороку 17 липня, Microsoft заявила про намір редагувати стандартні емоджі. Також компанія обіцяє повернути до життя й помічника Windows - скріпку Кліппі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами артдиректора Microsoft Клер Андерсона, повернення Кліппі є можливістю віддати належне початку роботи над операційними системами Windows.

Варто відзначити, що Microsoft деякий час дражнила своїх прихильників натяками стосовно "воскресіння" помічника Windows. Зрештою, компанія запропонувала замінити стандартну скріпку на Кліппі у Microsoft 365, якщо їх публікація набере 20 тисяч лайків.

Зауважимо, що під редагуванням своїх емодзі, Microsoft прийняла рішення віддати перевагу саме 3D-дизайну, аби анімувати більшість з них.

"Ми хочемо, щоб дизайн надихав і радував людей", - відзначив Клер Андерсон.

Також цікаво, що згідно з дослідженням компанії, близько 57% людей переконані у тому, що емоджі роблять спілкування під час роботи більш професійним й зрозумілим.

Читайте РБК-Україна в Google News
Microsoft Windows
NEWS
Офіційно. ЄС рекомендував відкрити кордони для українців
Офіційно. ЄС рекомендував відкрити кордони для українців
DAILY
ОАСК під прицілом. Що заважає владі ліквідувати Окружний адмінсуд Києва
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна ОАСК під прицілом. Що заважає владі ліквідувати Окружний адмінсуд Києва