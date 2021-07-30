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Microsoft рассказала, что больше всего раздражает пользователей в Windows 11

Новина українською →
США , Пятница 30 июля 2021 16:06
Microsoft рассказала, что больше всего раздражает пользователей в Windows 11 Фото: Microsoft рассказала, что больше всего раздражает пользователей в Windows 11 (twitter.com/Microsoft)
Автор: Сергей Пышкин

Компания Microsoft поделилась жалобами от пользователей тестовых сборок новой операционной системы Windows 11. Оказалось, что людей раздражает отсутствие привычных для них возможностей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Gizchina.

Среди самых популярных жалоб стоит отметить:

  • Невозможность изменить позицию панели задач. Пока неизвестно, планирует ли Microsoft вернуть соответствующую функцию, однако компания обратила внимание на то, что пользователям операционной системы этого довольно сильно не хватает;
  • Невозможность закрепить приложения на панели задач благодаря простому перетаскиванию из "Проводника". Оказалось, что в тестовой сборке пользователям приходится запускать приложение, чтобы расположить его в нижней части экрана;
  • Невозможность установить на панели задач часы, которые также будут показывать и секунды. Сейчас приходится устанавливать сторонние приложения, что, со своей стороны, отнимает личное время пользователей.

Также большинство жалуется на то, что им не удается обновить свою операционную систему до Windows 11 из-за слишком высоких требований. Сейчас существует способ обойти эту проблему, однако Microsoft планирует в ближайшее время закрыть эту "дыру".

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