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Microsoft розповіла, що найбільше дратує користувачів у Windows 11

Новость на русском →
США , П'ятниця 30 липня 2021 16:06
Microsoft розповіла, що найбільше дратує користувачів у Windows 11 Фото: Microsoft розповіла, що найбільше дратує користувачів у Windows 11 (twitter.com/Microsoft)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія Microsoft поділилася скаргами від користувачів тестових збірок нової операційної системи Windows 11. Виявилося, що людей дратує відсутність звичних для них можливостей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Gizchina.

Серед найпопулярніших скарг варто відзначити:

  • Неможливість змінити позицію панелі задач. Наразі невідомо, чи планує Microsoft повернути відповідну функцію, втім компанія звернула увагу на те, що користувачам операційної системи цього доволі сильно не вистачає;
  • Неможливість закріпити додатки на панелі задач завдяки простому перетягуванню з "Провідника". Виявилося, що в тестовій збірці користувачам доводиться запускати додаток, аби розташувати його у нижній частині екрану;
  • Неможливість встановити на панелі задач годинник, який також показуватиме й секунди. Наразі доводиться встановлювати сторонні додатки, що, зі свого боку, забирає особистий час користувачів.

Також більшість скаржиться на те, що їм не вдається оновити свою операційну систему до Windows 11 через занадто високі вимоги. Наразі існує спосіб обійти цю проблему, втім Microsoft планує найближчим часом закрити цю "діру".

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