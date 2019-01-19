Microsoft прекратит поддержку Windows 10 Mobile

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Пользователям советуют перейти на Android и iOS

Компания Microsoft объявила, что прекратит поддержку Windows 10 Mobile, последней операционной системы Windows Phone. Компания рекомендует клиентам перейти на мобильные устройства с операционной системой Android и iOS, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Gather.

В компании заявили, что операционная система официально прекратит свою работу 10 декабря 2019 года.

Также поддержку некоторых смартфонов планируется прекратить в июле 2019 года.

Система Windows Phone была разработана в 2010 году, но за годы существования не смогла создать конкуренции для Android и iOS.

Мобильные телефоны продолжат свою работу, а разработчики приложений могут и дальше выпускать обновления.

Ранее РБК-Украина писало, что компания Microsoft объявила о прекращении работы над платформой Windows 10 Mobile, а также о завершении разработки смартфонов Lumia.

Также сообщалось, что президент Microsoft Брэд Смит сообщил, что компания готова продавать военным и разведывательным ведомствам США передовые технологии.