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Microsoft припинить підтримку Windows 10 Mobile

Новини » Телеком & IT    19.01.2019 - 21:39
Microsoft припинить підтримку Windows 10 Mobile
Ілюстративне фото (Pixabey)

Користувачам радять перейти на Android та iOS

Компанія Microsoft оголосила, що припинить підтримку Windows 10 Mobile, останньої операційної системи Windows Phone. Компанія рекомендує клієнтам перейти на мобільні пристрої з операційною системою Android і iOS, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Gather.

У компанії заявили, що операційна система офіційно припинить свою роботу 10 грудня 2019 року.

Також підтримку деяких смартфонів планується припинити у липні 2019 року.

Система Windows Phone була розроблена у 2010 році, але за роки існування не змогла створити конкуренції для Android і iOS.

Мобільні телефони продовжать свою роботу, а розробники додатків можуть і далі випускати оновлення.

Раніше РБК-Україна писало, що компанія Microsoft оголосила про припинення роботи над платформою Windows 10 Mobile, а також про завершення розробки смартфонів Lumia.

Також повідомлялося, що президент Microsoft Бред Сміт повідомив, що компанія готова продавати військовим і розвідувальним відомствам США передові технології.

Microsoft має намір продавати свої технології Пентагону
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