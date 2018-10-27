Microsoft має намір продавати свої технології Пентагону

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Глава Microsoft заявив, що це не було важким рішенням

Президент Microsoft Бред Сміт повідомив, що компанія готова продавати військовим і розвідувальним відомствам США передові технології. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Сміт розповів, що це технології, які необхідні "для створення необхідного захисту", а також для складання озброєнь, які забезпечені штучним інтелектом.

"Це не було важким рішенням. Microsoft була створена в США, має штаб-квартиру у США і виросла з усіма перевагами, які вже давно з'явилися в цій країні", - розповів Сміт.

Повідомляється, що заява компанії Microsoft прозвучала на тлі того, що компанія Google, в липні 2018, відмовилася займатися розробкою штучного інтелекту для військових. Цей штучний інтелект компанія Google розробляла спільно з Пентагоном, але в липні 2018 відмовилася від продовження контракту у зв'язку з критикою співробітників, які стверджували про те, що такі розробки допомагають військовим підвищити ефективність вбивства своїх цілей.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що влада США обговорили кібербезпека з Facebook і Microsoft. Влада обговорила з компаніями заходи боротьби з хакерами, що становлять загрозу виборів і демократії.