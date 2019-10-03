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Microsoft возобновит выпуск смартфонов

Новости » Телеком & IT    03.10.2019 - 12:01
Microsoft возобновит выпуск смартфонов
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Смартфоны будут выпускаться с операционной системой от Google

Американская компания по разработке программного обеспечения Microsoft анонсировала возобновление выпуска собственных смартфонов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Business Insider.

Как сообщается, в Нью-Йорке компания представила складной смартфон Surface Duo, который также может использоваться в роли планшета. Компания отказалась от использования в смартфоне своей фирменной операционной системы Windows, поэтому новый Surface Duo будет работать на операционной системе Android.

Отметим, что Microsoft покинула рынок по производству смартфонов в конце 2017 года после неудачной попытки занять часть рынка, в том числе за счет покупки телефонного подразделения Nokia.

Напомним, ранее американская компания Microsoft призналась в прослушивании пользователей. Microsoft собирала записи общения пользователей с голосовым ассистентом Cortana и переводчиком Skype Translator. В компании утверждали, что с помощью записей, работники и подрядчики работают над улучшение сервисов.

Также РБК-Украина писало, что компания Microsoft вместе с компаниями HP, Dell и Amazon заявила о намерении перенести значительную часть своего производства из Китая. В Microsoft думали над переносом производства ряда игровых консолей и "умных" колонок в Таиланд и Индонезию.

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