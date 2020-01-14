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Microsoft припинила підтримку Windows 7

Новини » Телеком & IT     14.01.2020 - 15:11
Microsoft припинила підтримку Windows 7
Ілюстративне фото (flickr.com-jeepersmedia)

Windows 7 продовжить працювати на комп'ютерах

Американський IT-гігант Microsoft припинив підтримку операційної системи Windows 7. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

Повідомляється, що з 14 січня припиняється технічна підтримка Windows 7 з будь-яких питань, оновлення програмного забезпечення, а також оновлення і виправлення системи безпеки. При цьому операційна система продовжить працювати на комп'ютерах.

У той же час Microsoft закликає користувачів перейти на більш нову Windows 10.

Нагадаємо, раніше Microsoft остаточно припинила підтримку мобільної версії Windows. Компанія рекомендує користувачам переходити на смартфони з Android або iOS. При цьому смартфони далі будуть працювати, але ряд функцій буде недоступний - користувачі не зможуть отримувати оновлення від Microsoft.

У той же час Microsoft анонсувала відновлення випуску власних смартфонів. Зокрема, в Нью-Йорку компанія представила складаний смартфон Surface Duo, який також може використовуватися в ролі планшета. Новий Surface Duo буде працювати на операційній системі Android.

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