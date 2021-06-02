UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Microsoft представит новое поколение Windows 24 июня

Автор: РБК-Украина

24 июня компания Microsoft представит новую версию программного обеспечения Windows. Ожидается, что программное обеспечение будет выпущено в широкую продажу осенью.

Об этом сообщает Bloomberg.

Новое программное обеспечение представляет собой одно из "самых значительных" изменений этого десятилетия в сфере ОС для персональных компьютеров.

В операционной системе будет обновлен дизайн, будут предусмотрены дополнительные возможности для разработчиков в магазине приложений Microsoft Store и более простые способы взаимодействия пользователей.

Программное обеспечение будет распространено среди так называемых "инсайдеров Windows", которые подпишутся на тестирование новых продуктов после мероприятия.

Напомним, Microsoft с 15 июня 2022 года прекратит поддержку своего браузера Internet Explorer.

Кроме того, Белый дом изучает возможность создания координационной кибергруппы для оценки масштаба и опасности атаки на сервера компании Microsoft.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины MicrosoftWindowsпрезентация