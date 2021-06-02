Microsoft представит новое поколение Windows 24 июня

24 июня компания Microsoft представит новую версию программного обеспечения Windows. Ожидается, что программное обеспечение будет выпущено в широкую продажу осенью.

Об этом сообщает Bloomberg .

Новое программное обеспечение представляет собой одно из "самых значительных" изменений этого десятилетия в сфере ОС для персональных компьютеров.

В операционной системе будет обновлен дизайн, будут предусмотрены дополнительные возможности для разработчиков в магазине приложений Microsoft Store и более простые способы взаимодействия пользователей.

Программное обеспечение будет распространено среди так называемых "инсайдеров Windows", которые подпишутся на тестирование новых продуктов после мероприятия.