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Microsoft объявила о прекращении поддержки Internet Explorer в 2022 году

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Четверг 20 мая 2021 04:11
Microsoft объявила о прекращении поддержки Internet Explorer в 2022 году Фото: Microsoft прекращает поддержку браузера Internet Explorer (flickr.com)
Автор: Артур Родивилов

Компания Microsoft объявила, что с 15 июня 2022 года прекратит поддержку своего интернет-браузера Internet Explorer. Основным для пользователей станет приложение Edge.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

В компании уточнили, что данная мера не коснется некоторых версий Windows. Речь идет, в частности, о Windows 10 LTSC.

"С переходом функций браузера к Microsoft Edge приложение Internet Explorer 11 отправляется на покой и его поддержка прекращается", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вместо Internet Explorer пользователям предлагается перейти на браузер Microsoft Edge со встроенным режимом IE, при помощи которого можно будет получить доступ к устаревшим веб-сайтам и приложениям на его основе. В компании заверили, что будут поддерживать этот режим вплоть до 2029 года.

Microsoft Edge в 2015 году стал основным браузером для новых изданий Windows.

Напомним, президент США Джо Байден продлил срок действия ряда прежде введенных санкций, в том числе против России, за кибератаки на Соединенные Штаты.

Ранее сообщалось, что Белый дом изучает возможность создания координационной кибергруппы для оценки масштаба и опасности атаки на сервера компании Microsoft.

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