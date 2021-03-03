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Microsoft представила платформу виртуальной и дополнительной реальности

Автор: Артур Родивилов

Microsoft представила платформу для взаимодействия людей в дополненной или виртуальной реальности Mesh. Новый продукт компания показала в рамках конференции Ignite.

Об этом сообщается на сайте Microsoft.

Платформа позволит пользователям создавать виртуальные аватары, а со временем - использовать фотореалистичные голограммы, ожидают в компании. Находящиеся далеко друг от друга коллеги с помощью Mesh смогут проводить в виртуальной реальности совещания.

Дизайнеры или инженеры получат возможность вместе работать в виртуальном пространстве над 3D-моделями чего угодно - от велосипедов до элитной мебели, двигателей самолетов или новых спортивных стадионов, отметили в Microsoft.

Кроме того, виртуальную платформу можно будет использовать и для обучения: с помощью нее учащиеся будут узнавать об электромобилях или анатомии человека, в форме аватаров разбирая виртуальный двигатель или изучая, что находится под виртуальными мышцами.

Платформа Mesh будет доступна на различных устройствах, в том числе на HoloLens 2 от Microsot, а также на большинстве гарнитур виртуальной реальности, планшетах, смартфонах и ПК.

Напомним, ранее сообщалось, что Microsoft прекратила поддержку Windows 7. Операционная система продолжит работать на компьютерах, но в то же время Microsoft призывает пользователей перейти на более новую Windows 10.

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