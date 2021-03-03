RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Microsoft представила платформу віртуальної і додаткової реальності

Автор: Артур Родивилов

Microsoft представила платформу для взаємодії людей в доповненій або віртуальній реальності Mesh. Новий продукт компанія показала в рамках конференції Ignite.

Про це повідомляється на сайті Microsoft.

Платформа дозволить користувачам створювати віртуальні аватари, а згодом - використовувати фотореалістичні голограми, очікують в компанії. Колеги, що знаходяться далеко один від одного, з допомогою Mesh зможуть проводити у віртуальній реальності наради.

Дизайнери або інженери отримають можливість працювати у віртуальному просторі над 3D-моделями чого завгодно - від велосипедів до елітних меблів, двигунів літаків або нових спортивних стадіонів, зазначили в Microsoft.

Крім того, віртуальну платформу можна буде використовувати і для навчання: за допомогою неї учні дізнаватимуться про електромобілі або анатомію людини, у формі аватарів розбираючи віртуальний двигун або вивчаючи, що знаходиться під віртуальними м'язами.

Платформа Mesh буде доступна на різних пристроях, в тому числі на HoloLens 2 від Microsot, а також на більшості гарнітур віртуальної реальності, планшетах, смартфонах і ПК.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Microsoft припинила підтримку Windows 7. Операційна система продовжить працювати на комп'ютерах, але в той же час Microsoft закликає користувачів перейти на більш нову Windows 10.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України MicrosoftIT
Читайте також
Україна розбудовує цифрове майбутнє, впроваджуючи smart city, - Назаров
У Microsoft вирішили заморозити фінансування політиків
Прогноз погоди