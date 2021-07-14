Microsoft представила облачную версию Windows

Как отмечается в презентации, Windows 365 рассчитана на то, чтобы обеспечивать бесперебойную работу компаний, сотрудники которых работают в дистанционном режиме.

"Windows 365 сочетает мощность и безопасность облака и универсальность и простоту ПК, что позволяет организациям выполнять свою работу более гибко и более продуктивно", - отмечается в пресс-релизе.

По словам главного исполнительного директора Microsoft Сатьи Наделлы, с созданием Windows 365 появляется новая категория - Cloud PC - виртуализированный рабочий стол. Он также отметил, что использованный в операционной системе механизм "хранит информацию в облаке, а не на устройстве".

Windows 365 станет доступен для компаний со 2 августа текущего года.