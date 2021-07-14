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Microsoft представила облачную версию Windows

Автор: Дмитрий Кузнецов

Корпорация Microsoft представила облачную версию операционной системы, получившую название Windows 365. С ее помощью можно получить доступ к приложениям и данным в удаленном режиме с любого устройства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз компании.

Как отмечается в презентации, Windows 365 рассчитана на то, чтобы обеспечивать бесперебойную работу компаний, сотрудники которых работают в дистанционном режиме.

"Windows 365 сочетает мощность и безопасность облака и универсальность и простоту ПК, что позволяет организациям выполнять свою работу более гибко и более продуктивно", - отмечается в пресс-релизе.

По словам главного исполнительного директора Microsoft Сатьи Наделлы, с созданием Windows 365 появляется новая категория - Cloud PC - виртуализированный рабочий стол. Он также отметил, что использованный в операционной системе механизм "хранит информацию в облаке, а не на устройстве".

Windows 365 станет доступен для компаний со 2 августа текущего года.

Напомним, в конце июня Microsoft представила обновленную версию своей операционной системы, которая получила название Windows 11.

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