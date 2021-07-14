Microsoft представила хмарну версію Windows

Корпорація Microsoft представила хмарну версію операційної системи, що отримала назву Windows 365. З її допомогою можна отримати доступ до додатків і даних у віддаленому режимі з будь-якого пристрою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз компанії.
Як наголошується в презентації, Windows 365 розрахована на те, щоб забезпечувати безперебійну роботу компаній, співробітники яких працюють в дистанційному режимі.
"Windows 365 поєднує потужність і безпеку хмари і універсальність і простоту ПК, що дозволяє організаціям виконувати свою роботу більш гнучко і більш продуктивно", - наголошується в прес-релізі.
За словами головного виконавчого директора Microsoft Сатьї Наделли, зі створенням Windows 365 з'являється нова категорія - Cloud PC - віртуалізований робочий стіл. Він також зазначив, що використаний в операційній системі механізм "зберігає інформацію в хмарі, а не на пристрої".
Windows 365 стане доступний для компаній з 2 серпня поточного року.
Нагадаємо, в кінці червня Microsoft представила оновлену версію своєї операційної системи, яка отримала назву Windows 11.