Microsoft предотвратила попытки российских хакеров взломать украинские организации
Корпорация Microsoft заявила, что предотвратила попытки российских военных шпионов взломать украинские организации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Microsoft.
"Недавно мы наблюдали атаки, нацеленные на украинские организации, со стороны Strontium, российского агента, связанного с ГРУ, которого мы отслеживали в течение многих лет. На этой неделе нам удалось сорвать некоторые атаки Strontium на цели в Украине", - рассказал IT-гигант.
В среду, 6 апреля, компания Microsoft получила постановление суда, разрешающее взять под контроль семь интернет-доменов, которые Strontium использовала для проведения кибератак.
"Атаки Strontium - лишь малая часть активности, которую мы наблюдаем в Украине. Перед российским вторжением наши команды начали круглосуточно работать, помогая организациям в Украине, в том числе государственным учреждениям, защищаться от натиска кибервойны, которая обострилась с момента начала вторжения и неуклонно продолжается", - заявили в Microsoft.
По данным Reuters, Strontium - это прозвище Microsoft для группы, которую другие часто называют Fancy Bear или APT28 - хакерской группы, связанной с российской военной разведкой.
Напомним, Госспецсвязь предупредила о новой кибератаке на госорганы Украины.
Ранее в Киеве заблокировали прокси-центр, который использовали хакеры для кибератак на украинские сайты.
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