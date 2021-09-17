Microsoft предложила отказаться от паролей в Windows на компьютерах

Microsoft создала новый способ защиты данных на ПК с установленной операционной системой Windows. Компания анонсировала функции разблокировки без пароля.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт компании .

Чтобы не вводить пароль предлагается установить на смартфон приложение Microsoft Authenticator.

Пользователю нужно будет перейти в свою учетную запись Microsoft, войти в систему и выбрать дополнительные параметры безопасности. Нужно будет активировать опцию "Учетная запись без пароля".

После этого ПК автоматически разблокируется, но только если рядом будет находиться мобильное устройство владельца.