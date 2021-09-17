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Microsoft предложила отказаться от паролей в Windows на компьютерах

Автор: Артур Родивилов

Microsoft создала новый способ защиты данных на ПК с установленной операционной системой Windows. Компания анонсировала функции разблокировки без пароля.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

Чтобы не вводить пароль предлагается установить на смартфон приложение Microsoft Authenticator.

Пользователю нужно будет перейти в свою учетную запись Microsoft, войти в систему и выбрать дополнительные параметры безопасности. Нужно будет активировать опцию "Учетная запись без пароля".

После этого ПК автоматически разблокируется, но только если рядом будет находиться мобильное устройство владельца.

Напомним, следующая версия Microsoft Office 2021 выйдет 5 октября. Это произойдет в один день с новой Windows.

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