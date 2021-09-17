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Microsoft запропонувала відмовитися від паролів в Windows на комп'ютерах

Автор: Артур Родивилов

Microsoft створила новий спосіб захисту даних на ПК з встановленою операційною системою Windows. Компанія анонсувала функції розблокування без пароля.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

Щоб не вводити пароль пропонується встановити на смартфон додаток Microsoft Authenticator.

Користувачеві потрібно буде перейти у свій обліковий запис Microsoft, увійти в систему і вибрати додаткові параметри безпеки. Потрібно буде активувати опцію "Обліковий запис без пароля".

Після цього ПК автоматично розблокується, але тільки якщо поруч буде знаходитися мобільний пристрій власника.

Нагадаємо, наступна версія Microsoft Office 2021 вийде 5 жовтня. Це відбудеться в один день з новою Windows.

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