ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Microsoft раскрыла дату выхода Office 2021

Новина українською →
Четверг 16 сентября 2021 22:56
Microsoft раскрыла дату выхода Office 2021 Фото: Microsoft назвала дату выхода Office 2021 (microsoft.com)
Автор: Артур Родивилов

Следующая версия Microsoft Office 2021 выйдет 5 октября. Это произойдет в один день с новой Windows.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Verge.

Office 2021 выйдет для Windows-устройств и компьютеров Apple. Как и в случае прошлого Office 2019, это будет продукт с единовременной оплатой, в отличие от подписного Office 365 цена пока не называется.

Microsoft позже обещает рассказать обо всех нововведениях, но среди них точно будет популярная ныне опция "темный режим", поддержка динамических массивов в Excel, функция Line Focus - специальный режим чтения в Word каждой строки по отдельности для лучшей фокусировке на тексте.

Напомним, обновление до Windows 11 будет поэтапным, как и во время релиза Windows 10. Сначала пользоваться новой операционной системой смогут владельцы компьютеров чьи характеристики соответствуют минимальным требованиям ОП. Для всех остальных обновление станет доступным через некоторое время.

Читайте РБК-Украина в Google News
Microsoft
NEWS
Зеленский создал рабочую группу по угрозам от "Северного потока-2"
Зеленский создал рабочую группу по угрозам от "Северного потока-2"
DAILY
Николай Кульбида: Вероятность природных катастроф увеличивается, надо готовиться
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей Николай Кульбида: Вероятность природных катастроф увеличивается, надо готовиться