Microsoft раскрыла дату выхода Office 2021
Следующая версия Microsoft Office 2021 выйдет 5 октября. Это произойдет в один день с новой Windows.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Verge.
Office 2021 выйдет для Windows-устройств и компьютеров Apple. Как и в случае прошлого Office 2019, это будет продукт с единовременной оплатой, в отличие от подписного Office 365 цена пока не называется.
Microsoft позже обещает рассказать обо всех нововведениях, но среди них точно будет популярная ныне опция "темный режим", поддержка динамических массивов в Excel, функция Line Focus - специальный режим чтения в Word каждой строки по отдельности для лучшей фокусировке на тексте.
Напомним, обновление до Windows 11 будет поэтапным, как и во время релиза Windows 10. Сначала пользоваться новой операционной системой смогут владельцы компьютеров чьи характеристики соответствуют минимальным требованиям ОП. Для всех остальных обновление станет доступным через некоторое время.