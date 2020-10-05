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Microsoft построит крупный центр обработки данных в Греции

Понедельник 05 октября 2020 15:25
Microsoft построит крупный центр обработки данных в Греции
Фото: Microsoft (microsoft.com)
Автор: Александр Белоус

Microsoft планирует построить новый центр обработки данных в Греции. Корпорация инвестирует в инфраструктуру облачных сервисов в стране, ослабленной десятилетним долговым кризисом и пандемией коронавируса.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Выступая в понедельник на виртуальном мероприятии в Афинах, президент Microsoft Брэд Смит сказал, что новый центр обработки данных будет полезен для бизнеса, потребителей и банков. Размер вложений не разглашается.

Кроме того, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что дата-центр принесет Греции долгосрочные финансовые выгоды в размере 1,0 млрд евро.

"Греция станет мировым центром облачных вычислений", - сказал Мицотакис, добавив, что современный центр также улучшит страну как место для инвестиций.

По его словам, проект будет включать программу обучения цифровым навыкам примерно для 100 тысяч человек.

Как сообщало РБК-Украина, Министерство цифровой трансформации Украины подписало меморандум о сотрудничестве с американской компанией Microsoft в рамках проекта "Государство в смартфоне".

Напомним, корпорация Microsoft заявила, что в президентские выборы в США пытаются вмешиваться группы киберпреступников из России, Китая и Ирана. Хакеры атакуют работников предвыборных штабов президента Дональда Трампа и его соперника на выборах Джо Байдена.

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