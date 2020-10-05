ru
ua
News
News
Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Microsoft збудує великий центр обробки даних в Греції

Понеділок 05 жовтня 2020 15:25
Microsoft збудує великий центр обробки даних в Греції
Фото: Microsoft (microsoft.com)
Автор: Олександр Білоус

Microsoft планує побудувати новий центр обробки даних в Греції. Корпорація інвестує в інфраструктуру хмарних сервісів в країні, ослабленою десятирічною борговою кризою і пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Виступаючи в понеділок на віртуальному заході в Афінах, президент Microsoft Бред Сміт сказав, що новий центр обробки даних буде корисний для бізнесу, споживачів і банків. Розмір вкладень не розголошується.

Крім того, прем'єр-міністр Греції Кіріакос Мицотакис заявив, що дата-центр принесе Греції довгострокові фінансові вигоди у розмірі 1,0 млрд євро.

"Греція стане світовим центром хмарних обчислень", - сказав Мицотакис, додавши, що сучасний центр також поліпшить країну як місце для інвестицій.

За його словами, проект буде включати програму навчання цифровим навичкам приблизно для 100 тисяч осіб.

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство цифровий трансформації України підписало меморандум про співпрацю з американською компанією Microsoft в рамках проекту "Держава в смартфоні".

Нагадаємо, корпорація Microsoft заявила, що президентські вибори в США намагаються втручатися групи кіберзлочинців з Росії, Китаю та Ірану. Хакери атакують працівників передвиборних штабів президента Дональда Трампа і його суперника на виборах Джо Байдена.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Економіка MicrosoftГреція
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся