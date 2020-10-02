ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Минцифра договорилась о сотрудничестве с Microsoft

Киев, Пятница 02 октября 2020 18:41
Минцифра договорилась о сотрудничестве с Microsoft
Фото: логотип Microsoft (flickr.com jeepersmedia)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство цифровой трансформации Украины подписало меморандум о сотрудничестве с американской компанией Microsoft в рамках проекта "Государство в смартфоне". Сотрудничество с Microsoft поможет отцифровать все государственные услуги.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Как рассказали в ОП, меморандум предусматривает создание на территории Украины облачной инфраструктуры Microsoft Azure и Office 365. Минцифра планирует перевести сервисы "Дія 2.0" на облачные сервисы Azure.

Кроме того, в рамках сотрудничества с Microsoft правительство планирует в течение трех лет привлечь к программе более 100 тысяч опытных ИТ-специалистов.

"Цель меморандума - использовать этот потенциал, чтобы сделать Украину лучшим местом для жизни и помочь украинским компаниям стать более конкурентными благодаря обеспечению доступности последних технологий", - отметил гендиректор представительства Microsoft в Украине Ян Петер Де Йонг.

Напомним, в середине сентября Кабинет министров расширил возможности цифрового паспорта гражданина. Речь идет о цифровом документе в мобильном приложении "Дія".

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Телеком & IT MicrosoftсотрудничествоКабинет Министров Украиныгосударство в смартфоне
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь