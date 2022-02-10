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Microsoft поновила принципи відкритості магазину. Все заради угоди Activision та Blizzard

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Четвер 10 лютого 2022 14:50
Microsoft поновила принципи відкритості магазину. Все заради угоди Activision та Blizzard Фото: Microsoft поновила принципи відкритості магазин (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія Microsoft заявила про оновлення найкращих принципів відкритості магазину . Обіцяє не робити того, у чому звинувачують її конкурентів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Verge.

Останнім часом Google та Apple дедалі частіше звинувачують в отриманні несправедливих переваг перед іншими розробниками, які покладаються на магазини додатків.

Принципи компанії повинні розвіяти побоювання на тлі нещодавнього придбання Activision Blizzard. Також вони допоможуть "відокремити" Microsoft від інших скандальних конкурентів.

Як відзначають у компанії - принципи засновані на законодавстві про магазини додатків.

"Ми хочемо, щоб регулюючі органи та громадськість знали, що Microsoft як компанія прагне адаптуватися до цих нових законів, і відповідно до цих принципів ми рухаємося до цього", - йдеться у заяві компанії.

Нові правила охоплюють не лише Windows, оскільки компанія також має намір відкрити й магазин Xbox.

"Так само, як Windows перетворилася на відкриту і широко використовувану платформу, ми бачимо, що майбутнє ігор піде тим же шляхом", - додають у компанії.

Які ж принципи пообіцяла Microsoft:

  • компанія обіцяє конфіденційність усім користувачам та розробникам, якщо останні відповідають прозорим та розумним стандартам;
  • компанія застосовуватиме свої стандарти й до своїх додатків й не використовуватиме аналітичні дані, аби конкурувати зі сторонніми додатками;
  • розробникам більше потрібно використовувати платіжну систему Microsoft;
  • компанія не вимагатиме від розробників більш вигідних для неї умов.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що слідом за Microsoft, компанія Sony має намір придбати розробника ігор Halo.

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