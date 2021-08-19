Microsoft обновила дизайн приложения Paint: что изменилось

Так, Paint получит новый дизайн в Windows 11. Классический инструмент обновляют с помощью WinUI, Fluent Design и современных элементов управления, чтобы сделать его похожим на новые приложения для Windows 11.

В новом дизайне Paint разработчики приняли решение упростить панель инструментов, сделав ее более удобной. Устаревший ленточный дизайн заменили на новый, выполненным в стиле Fluent Design.

Приложение Paint получило новые иконки, закругленные углы, поддержку новой темной темы Windows 11 и переработанное контекстное меню.

Разработчики также добавили в приложение новую панель инструментов, которая вобрала в себя большую часть функций, доступных ранее. Пользователь может быстро выбирать нужные кисти, эффекты и другие элементы.

Функция создания надписей получила удобное плавающее меню с настройками размера шрифта, выравниванием и другим.

Фото: Microsoft обновила дизайн приложения Paint (windowslatest.com)