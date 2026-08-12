Microsoft могла випустити смартфон ще у 2014 році: злито фото секретного прототипу

У мережі з'явилися фотографії секретного прототипу смартфона Microsoft Surface, розробленого ще у 2013–2014 роках. Пристрій міг стати першим фірмовим смартфоном техногіганта за кілька років до виходу Surface Duo.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Android Authority.
Прототип розроблявся під кодовою назвою Raven. Зовні він суттєво відрізнявся від тогочасних моделей серії Lumia, адже успадкував естетику планшета Surface 2.
Корпус пристрою було виконано зі світло-сірого металу з характерним логотипом Microsoft на задній панелі.
Характеристики скасованого смартфона відповідали стандартам 2014 року:
Головною причиною скасування власних розробок стала купівля мобільного підрозділу Nokia.
У вересні 2013 року Microsoft оголосила про угоду, після чого продовження паралельної розробки власного смартфона втратило сенс.
Замість лінійки Surface компанія зосередилася на випуску пристроїв Lumia, першим з яких став Lumia 535.
До ідеї створення власного смартфона техногігант повернувся лише через 6 років.
Так, у 2020 році дебютував Surface Duo з двома екранами, який через складну конструкцію та проблеми з ПЗ так і не здобув масової прихильності користувачів.