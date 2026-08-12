Microsoft могла випустити смартфон ще у 2014 році: злито фото секретного прототипу

Дизайн у стилі фірмових планшетів

Прототип розроблявся під кодовою назвою Raven. Зовні він суттєво відрізнявся від тогочасних моделей серії Lumia, адже успадкував естетику планшета Surface 2.

Корпус пристрою було виконано зі світло-сірого металу з характерним логотипом Microsoft на задній панелі.

Характеристики скасованого смартфона відповідали стандартам 2014 року:

Дисплей із роздільною здатністю 720p

Фізичні навігаційні кнопки під екраном

Процесор від компанії Qualcomm

Окремі клавіші регулювання гучності, живлення та зйомки камери

Роз'єми micro-USB, 3.5 мм для навушників та слот під SIM-карту

Апарат працював на ОС Windows Phone 8.1.

Microsoft Raven так і не був запущений у продаж (скриншот: Reddit)

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Чому гаджет так і не вийшов на ринок?

Головною причиною скасування власних розробок стала купівля мобільного підрозділу Nokia.

У вересні 2013 року Microsoft оголосила про угоду, після чого продовження паралельної розробки власного смартфона втратило сенс.

Замість лінійки Surface компанія зосередилася на випуску пристроїв Lumia, першим з яких став Lumia 535.

До ідеї створення власного смартфона техногігант повернувся лише через 6 років.

Так, у 2020 році дебютував Surface Duo з двома екранами, який через складну конструкцію та проблеми з ПЗ так і не здобув масової прихильності користувачів.