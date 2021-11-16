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Microsoft изменит цвет "экрана смерти" в Windows 11

Автор: Валерия Полищук

Компания Microsoft приняла решение изменить цвет "экрана смерти" в Windows 11. Так, "экран смерти", который был изменен на черный, вернется в первоначальный синий цвет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Verge.

Microsoft изначально изменил печально известный синий экран смерти (BSOD) на черный в Windows 11 в начале этого года, чтобы соответствовать новым черным экранам входа в систему и выключения. Это было первое серьезное изменение BSOD.

Теперь это изменение отменяется в обновлении Windows 11, которое должно выйти в ближайшие дни.

"Мы изменили цвет экрана на синий, когда устройство перестает работать или возникает ошибка остановки, как в предыдущих версиях Windows", - признает Microsoft в недавних заметках о патчах, замеченных Windows Central, для обновления Windows 11.

Неясно, почему в Windows 11 BSOD снова станет синим, но это может быть связано с обращениями в службу IT-поддержки. Синий "экран смерти" уже давно является частью Windows и представляет собой простой способ для конечных пользователей обнаружить проблему и позвонить в службу IT-поддержки.

Напомним, 2 июля стало известно, что Microsoft изменила "экран смерти" в Windows 11 на черный цвет.

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