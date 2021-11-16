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Microsoft змінить колір "екрану смерті" в Windows 11

Автор: Валерія Поліщук

Компанія Microsoft прийняла рішення змінити колір "екрану смерті" в Windows 11. Так, "екран смерті", який був змінений на чорний, повернеться в первісний синій колір.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Verge.

Microsoft спочатку змінив сумнозвісний синій екран смерті (BSOD) на чорний у Windows 11 на початку цього року, щоб відповідати новим чорним екранам входу та вимкнення. Це була перша серйозна зміна BSOD.

Тепер ця зміна скасовується в оновленні Windows 11, яке має вийти найближчими днями.

"Ми змінили колір екрана на синій, коли пристрій перестає працювати або виникає помилка зупинки, як у попередніх версіях Windows", - визнає Microsoft в недавніх нотатках про Windows Central для оновлення Windows 11.

Неясно, чому в Windows 11 BSOD знову стане синім, але це може бути пов'язано зі зверненнями в службу IT-підтримки. Синій "екран смерті" вже давно є частиною Windows і являє собою простий спосіб для кінцевих користувачів виявити проблему і зателефонувати в службу IT-підтримки.

Нагадаємо, 2 липня стало відомо, що Microsoft змінила "екран смерті" в Windows 11 на чорний колір.

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