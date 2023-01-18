Microsoft готується скоротити понад 10 тисяч співробітників, - Reuters

Корпорація Microsoft планує скоротити тисячі робочих місць, причому деякі посади будуть зовсім скасовані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Анонсовані звільнення пов'язані із уповільненням попиту на цифрові послуги та погіршенням глобальних економічних перспектив.
"З погляду загальної картини, чергова хвиля звільнень у Microsoft припускає, що ситуація в цифровому секторі не покращується і, ймовірно, продовжує погіршуватися", - заявив аналітик Morningstar Ден Романов.
Повідомляється, що Microsoft планує скоротити близько 11 тисяч людей, що становить 5% штату компанії. Компанія планує скоротити робочі місця у ряді інженерних підрозділів та рекрутинговому підрозділі.
Згідно з документами, станом на 30 червня 2022 року у компанії працювала 221 тисяча штатних співробітників, у тому числі 122 тисячі осіб у США.
Раніше ми писали, що корпорація Microsoft продовжила безкоштовну технологічну підтримку України на 2023 рік.
Зазначимо, у червні 2022 року Microsoft заявила про суттєве скорочення свого бізнесу в Росії, приєднавшись до списку компаній, які скоротили свою присутність або пішли з країни у відповідь на вторгнення.
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