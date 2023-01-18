Microsoft готовится сократить более 10 тысяч сотрудников, - Reuters

Анонсированные увольнения связаны с замедлением спроса на цифровые услуги и ухудшением глобальных экономических перспектив.

"С точки зрения общей картины, очередная волна увольнений в Microsoft предполагает, что ситуация в цифровом секторе не улучшается и, вероятно, продолжает ухудшаться", - заявил аналитик Morningstar Дэн Романов.

Сообщается, что Microsoft планирует сократить около 11 тысяч человек, что составляет 5% от штата компании. Компания планирует сократить рабочие места в ряде инженерных подразделений и рекрутинговом подразделении.

Согласно документам, по состоянию на 30 июня 2022 года в компании работало 221 тысяча штатных сотрудников, в том числе 122 тысячи человек в США.