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Microsoft готовится сократить более 10 тысяч сотрудников, - Reuters

Фото: Microsoft планирует сократить более 10 тысяч сотрудников (flickr.com/jeepersmedia)
Автор: Константин Широкун

Корпорация Microsoft планирует сократить тысячи рабочих мест, при этом некоторые должности будут вовсе упразднены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Анонсированные увольнения связаны с замедлением спроса на цифровые услуги и ухудшением глобальных экономических перспектив.

"С точки зрения общей картины, очередная волна увольнений в Microsoft предполагает, что ситуация в цифровом секторе не улучшается и, вероятно, продолжает ухудшаться", - заявил аналитик Morningstar Дэн Романов.

Сообщается, что Microsoft планирует сократить около 11 тысяч человек, что составляет 5% от штата компании. Компания планирует сократить рабочие места в ряде инженерных подразделений и рекрутинговом подразделении.

Согласно документам, по состоянию на 30 июня 2022 года в компании работало 221 тысяча штатных сотрудников, в том числе 122 тысячи человек в США.

Ранее мы писали, что корпорация Microsoft продлила бесплатную технологическую поддержку Украины на 2023 год.

Отметим, в июне 2022 года Microsoft заявила о существенном сокращении своего бизнеса в России, присоединившись к списку компаний, которые сократили свое присутствие или ушли из страны в ответ на вторжение.

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