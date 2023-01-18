Microsoft готовится сократить более 10 тысяч сотрудников, - Reuters

Корпорация Microsoft планирует сократить тысячи рабочих мест, при этом некоторые должности будут вовсе упразднены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Анонсированные увольнения связаны с замедлением спроса на цифровые услуги и ухудшением глобальных экономических перспектив.
"С точки зрения общей картины, очередная волна увольнений в Microsoft предполагает, что ситуация в цифровом секторе не улучшается и, вероятно, продолжает ухудшаться", - заявил аналитик Morningstar Дэн Романов.
Сообщается, что Microsoft планирует сократить около 11 тысяч человек, что составляет 5% от штата компании. Компания планирует сократить рабочие места в ряде инженерных подразделений и рекрутинговом подразделении.
Согласно документам, по состоянию на 30 июня 2022 года в компании работало 221 тысяча штатных сотрудников, в том числе 122 тысячи человек в США.
Ранее мы писали, что корпорация Microsoft продлила бесплатную технологическую поддержку Украины на 2023 год.
Отметим, в июне 2022 года Microsoft заявила о существенном сокращении своего бизнеса в России, присоединившись к списку компаний, которые сократили свое присутствие или ушли из страны в ответ на вторжение.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.