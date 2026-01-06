Microsoft Edge отримає масштабне оновлення, що не має аналогів серед браузерів

Що зміниться в Edge і навіщо Microsoft впроваджує дизайн Copilot

Серед ключових змін - розділ налаштувань, який практично повністю повторює зовнішній вигляд програми Copilot, оновлені контекстні меню, а також перероблена сторінка нової вкладки.

За даними Windows Central, Edge також отримає закруглені кути і використовуватиме ту саму колірну палітру і шрифти, що і додаток Microsoft Copilot.

При цьому новий інтерфейс Edge не прив'язаний безпосередньо до режиму Copilot у браузері. Microsoft, судячи з усього, послідовно просуває унікальний дизайн Copilot всередині Edge. Це може означати, що в майбутньому елементи цього інтерфейсу з'являться і в інших веб-продуктах компанії, а можливо - з часом і в самій Windows.

Зміни інтерфейсу в Microsoft Edge (фото: Windows Central)

Генеральний директор Microsoft у напрямку ШІ Мустафа Сулейман ще торік заявив, що стратегія компанії щодо Edge полягає в його еволюції, а не у створенні окремого "ШІ-браузера". "Нового браузера не буде - це буде один цілісний досвід", - зазначив він.

Глибша інтеграція дизайн-мови Copilot в Edge зробить браузер Microsoft помітно більш орієнтованим на ШІ-функції, ніж зараз. При цьому візуальна концепція Copilot радикально відрізняється від Fluent Design - дизайн-системи, яку Microsoft використовує в більшості своїх продуктів.

Оновлений зовнішній вигляд Copilot був представлений після того, як у 2024 році до Microsoft приєдналася основна частина команди Inflection AI. Фактично цей дизайн майже повністю повторює інтерфейс ШІ-асистента Pi, над яким раніше працювала Inflection AI.